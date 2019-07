Reputazione sostenibile Community opera con Nativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNICAZIONETREVISO Migliorare l'impatto dell'attività aziendale non solo sull'ambiente, ma sull'intera comunità e su tutte le persone in vari modi legate all'impresa. La sostenibilità rappresenta oggi uno dei trend più attuali in economia. E i cosiddetti B corp e Società benefit sono tra i modelli più avanzati per realizzare un'impostazione imprenditoriale trasparente, responsabile e, appunto, sostenibile, ovviamente senza rinunciare al profitto. Proprio questo paradigma punta a diffondere l'alleanza tra Community Group e Nativa.Il...