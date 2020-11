LA SVOLTA

VENEZIA Renzo Rosso mette un punto alla crisi da Covid: «Siamo solidi, guardiamo al futuro pronti ad aggregare altre realtà. E puntiamo sull'Asia per crescere».

L'imprenditore padovano in una conferenza online fotografa così la situazione del suo gruppo Otb (Only the Brave), base nel Vicentino a Breganze, raggio d'azione mondiale con i marchi di moda Martin Margiela, Marni e AmiRi più le aziende Staff Internastional e Brave kid, 1,53 miliardi di ricavi nel 2019 (+ 6,5%) e anche Diesel ha ripreso a crescere (+ 2,6%). «La nostra solidità ci permette di muoverci bene sul mercato, salvare la filiera, pagare la cassa integrazione anticipata» senza ricevere finanziamenti dallo Stato, perché «erano a tassi più alti di quelli che riusciamo ad avere normalmente», spiega Rosso al Milano Finanza Fashion Summit.

CIG ANTICIPATA E INTEGRATA

L'imprenditore veneto confessa che a un certo punto voleva abbandonare il mondo della moda, ma oggi è pronto a nuove sfide: «Le fidejussioni che abbiamo ci permettono di guardare al futuro e se c'è qualcuno a cui dare una mano, qualcuno che vuole aggregarsi al nostro gruppo, pensiamo di poterlo fare». Nel frattempo in Italia c'è ancora cassa integrazione per una parte dei 2500 addetti, che con l'integrazione dal gruppo ricevono sempre paga piena. Assicurati anche i ratei di tredicesima e tfr. Oltre il 90% dei manager nel mondo, su base volontaria ha aderito a un taglio dello stipendio e ha anche donato una parte delle ferie ai dipendenti più in sofferenza.

«La Cina è un Paese dove gli investimenti sono la priorità n.1», delinea Rosso, lì «abbiamo messo tante risorse, management e stiamo aprendo molti negozi. L'Asia è una valvola di salvezza e rappresenta un obiettivo di investimento di tutte le aziende del nostro settore, ma l'Europa è la vetrina, va salvaguardata e mantenuta e fatta più bella. Magari tagliamo i negozi che non servono nelle piccole città. Il negozio stesso deve diventare un'esperienza dove fai vedere la tua energia e il cliente poi magari compra dal digitale». L'America? «È un paese difficile ma resta sempre l'America».

CONCRETEZZA DA COVID

«La moda è diversa ora», ricorda Rosso, il coronavirus «ha accelerato qualcosa che doveva già succedere: la moda era diventata troppo pesante, troppi brand, troppe collezioni e manifestazioni, non se ne poteva più. Io avevo pensato di andarmene. Oggi - spiega Rosso - questa situazione rende la moda molto più concreta e affascinante, si fanno capi più sensati. Noi abbiamo alzato la qualità e tagliato la quantità dei capi proposti. La moda diventa più simpatica per certi aspetti ed è giusto che sopravvivano aziende giuste e che si respiri un'aria nuova». Quanto all'e-commerce, durante il lockdown, rivela Rosso, «siamo riusciti a produrre collezioni rimanendo a casa: dai colori, alle cuciture, ai dettagli, tutto è stato fatto in digitale. Per ogni brand abbiamo creato la nostra avatar, sulla quale abbiamo disegnato le collezioni». E poi grande impegno sulla sostenibilità.

Quanto alle iniziative che il Paese potrebbe mettere in piedi per la moda, Rosso non è ottimista: «Bisogna avere un piano di sviluppo importante, concreto e serio, cosa che non continuiamo ad avere. La gente è disposta, ma ci vuole una visione industriale che mancano». Quella che lui continua ad avere, coem la voglia di nuove sfide. E nel luglio scorso è arrivato un nuovo Ad per la griffe Maison Margiela (venddite 2019 a 200 milioni, + 36%), Gianfranco Gianangeli.

M.Cr.

