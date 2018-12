Renzo Rosso segue da vicino la vendita di Roberto Cavalli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Roberto Cavalli, Renzo Rosso per ora si smarca. Il gruppo d'alta moda vicentino Otb da 1,52 miliardi di euro di fatturato è interessato al futuro di Roberto Cavalli solo in quanto licenziataria del marchio Just Cavalli ma non ha presentato alcuna manifestazione di interesse per un ingresso nel capitale. Lo spiega una fonte vicina alla holding di Renzo Rosso, patron della Diesel e di altre griffe del lusso come Margiela e Marni. Il Sole24Ore di ieri scriveva che Otb è tra la decina di soggetti che hanno manifestato interesse per la...