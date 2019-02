Reddito, rischio ingorgo per due milioni di Isee

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Pochi soldi, mancano all'appello 30 milioni di euro, e troppe pratiche, almeno due milioni in più di modelli Isee da compilare rispetto allo scorso anno. Rischia di andare in tilt la macchina dei Caf, la stessa che deve calcolare con l'Isee i redditi patrimoniali per i futuri percettori del reddito di cittadinanza e inoltrare le domande di richiesta del sussidio all'Inps. I centri di assistenza fiscali, per tutto questo surplus di lavoro, hanno chiesto al governo e all'istituto di rivedere le loro spettanze: agli oltre cento...