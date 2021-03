Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOROMA Trovare un'occupazione a un beneficiario del Reddito di cittadinanza su due entro la fine dell'anno. Questo l'obiettivo del governo Draghi che con il decreto Sostegni ha introdotto un meccanismo premiante per i percettori del sussidio che accetteranno di lavorare. In pratica la soluzione escogitata dal ministero del Lavoro di Andrea Orlando è stata quella di ricorrere a una sorta di bonus, della durata non superiore a sei mesi...