SUSSIDIROMA Un mese in più. Si sposta al 31 maggio prossimo il termine per presentare le domande per il Reddito di Emergenza. Lo ha reso noto ieri l'Inps, spostando quindi la scadenza di un mese dal 30 aprile al 31 maggio 2021.Per le famiglie in condizioni di difficoltà per l'emergenza Covid sarà possibile avere tre mensilità (marzo, aprile, maggio) dell'indennità pari a 400 euro nel caso di un unico componente che può arrivare fino a...