Reddito di cittadinanza, lavoro solo per 28 mila

I DATI

ROMA Accelera - ma va comunque a scartamento ridotto - la fase 2 del reddito di cittadinanza, quella in cui il beneficiario del sussidio viene assistito in un percorso di accompagnamento al lavoro. L'Anpal servizi, l'agenzia nazionale per le politiche attive a cui questo percorso è affidato, ha comunicato che sono 28.763 le persone che hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza. Il dato è stato registrato lo scorso 10 dicembre. E secondo l'Agenzia è il «segno dell'accelerazione che si è avuta nell'ultimo mese: +63,6% rispetto alla precedente rilevazione del 21 ottobre».

I numeri restano comunque bassissimi. C'è da ricordare infatti che il Reddito di cittadinanza è erogato da aprile scorso, ci sono voluti poi mesi per le selezioni e le assunzioni dei navigator, ovvero dei tutori che devono aiutare il beneficiario del sussidio a trovare un posto di lavoro. Finalmente a settembre i navigator hanno iniziato a lavorare, se pure vogliamo considerare solo tre mesi di impegno, il risultato è desolante: in tutta Italia i navigator hanno trovato lavoro a meno di diecimila persone al mese. E per la stragrande maggioranza un lavoro precario: il 67,2% ha un contratto a tempo determinato. Solo il 18% (quindi complessivamente poco più di cinquemila contratti) è a tempo indeterminato. Il 3,8% è in apprendistato.

Va un po' meglio (ma nemmeno tanto) la parte della preparazione individuale alla ricerca del lavoro con la sottoscrizione del Patto di servizio: al 13 dicembre sono stati convocati 422.947 beneficiari. Siamo a poco più della metà (il 53% ) del totale beneficiari considerati (791.351) avviabili al lavoro. A ogni modo solo il 78% dei convocati ( 331.614 persone) si è presentato alla prima convocazione.

