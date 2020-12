IL RAPPORTO

VENEZIA Secondo le stime di Confcommercio, dall'inizio del 2020 i consumi di residenti e turisti sono crollati di oltre il 15% in Veneto (- 14,3 miliardi), più della media nazionale (- 11%). Il commercio al dettaglio, soprattutto quello dei prodotti di moda dell'abbigliamento e calzature, è tra quelli che paga di più la crisi da Covid con una perdita di circa 2.100 posti fino a oggi con cig e licenziamenti bloccati. Qualche segnale di speranza arriva dalle previsioni delle spese per Natale, ai livelli di quelle dell'anno scorso. E dal successo di iniziative come le promozioni dei negozi di prossimità e il cashback (rimborso) di Stato sugli acquisti nei negozi fisici. Ma il 2021 incombe come un'ombra nera sul piccolo commercio.

«Vogliamo reagire a questa crisi e salvare un settore pregnante per le nostre città e i nostri paesi come il commercio al dettaglio. Mi sarei aspettato di più dalla politica per ridare fiducia ai nostri negozianti, una misura come il reddito di cittadinanza anche per le imprese fino al 2029». Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, non ci sta ad attendere il vaccino per superare la crisi da Covid e lancia una provocazione che parte da una critica decisa ai provvedimenti del governo: «Quello che vogliamo è un piano serio per superare la crisi, non elemosine o aiuti a pioggia, oppure lo slittamento di dieci giorni delle scadenze degli antiicpi al Fisco: tagli della burocrazia, snellimento dei processi civili, provvedimenti che diano nuova fiducia agli imprenditori e ai consumatori. La gente per ora ha aumentato i risparmi ma non vorrei che fra qualche mese iniziasse a portarsi i soldi a casa per paura di qualche patrimoniale».

Idee che il leader della Confcommercio del Veneto Patrizio Bertin rilancia: «I numeri della crisi sono impressionanti e non oso pensare a cosa può accadere ai nostri collaboratori quando finiranno il blocco dei licenziamenti o la cassa integrazione - spiega Bertin -. La politica deve iniziare a rispondere alle nostre esigenze e sofferenze in maniera concreta, mettendo in atto veri piani di sviluppo e detassazione, oppure i centri storici delle nostre città e paesi verranno desertificati. E sarà un danno non solo al tessuto economico ma anche a quello sociale». Durante il lockdown più di 25mila negozi veneti al dettaglio (esclusi gli alimentari) hanno abbassato le saracinesche. Poi la ripresa estiva ha dato qualche speranza e ora si torna a fare i conti con le restrizioni.

Nel complesso, il calo negativo dei consumi del 6,3% deriva dalla combinazione di una flessione notevole nelle piccole superfici di vendita (- 11,3%), di un raffreddamento più attenuato nella grande distribuzione (- 2,8%) e di una grande accelerazione, al contrario, per i canali di vendita online (+ 29,2%). «La crisi colpisce purtroppo in maniera più o meno uguale le nostre realtà del dettaglio e le province venete. La pandemia ha cambiato i consumi e la gente ha anche paura - osserva Bertin - però i nostri imprenditori hanno voglia di reagire, molti si sono attrezzati con le vendite online anche se alcune parti del nostro territorio non sono ancora servite da linee adeguate. Ora chiediamo alla Regione di aprire un tavolo di confronto con gli imprenditori per fare il punto sugli investimenti che ci servono per il rilancio». Investendo i fondi in arrivo in Veneto dall'Europa in modo efficace. «Il prossimo focus lo vogliamo fare sui trasporti - annuncia Pozza - a partire dalla questione del blocco austriaco ai Tir che attraversano l'Austria dal Brennero: un problema gravissimo, serve un'azione forte del governo per risolverlo».

Maurizio Crema

