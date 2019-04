Reddito, assalto dei navigator È record di domande dal Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SELEZIONEROMA Il maxi-concorso per diventare navigator in programma questa estate pare destinato a fare il pieno di partecipanti. Dopo che è stata raggiunta la soglia delle 16.773 candidature nella notte a cavallo tra lunedì e martedì, il numero degli aspiranti navigator ora viaggia verso quota ventimila. Ogni giorno si fanno avanti in media tremila nuovi candidati. Uno su tre è laureato in giurisprudenza, oltre la metà delle domande proviene dal Sud. Ai test sono attesi sessantamila partecipanti, ma i posti in palio sono solo tremila....