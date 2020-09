LO STUDIO

VENEZIA Il Veneto non è una regione per donne. La Cgil in uno studio accurato documenta le differenze dei redditi tra dipendenti maschi e femmine - si va dagli oltre 8mila euro all'anno a Padova, Venezia, Treviso, Verona e Vicenza ai più di 7mila di Belluno e Rovigo - e chiede un deciso cambio di rotta: «Servono politiche per aumentare la presenza femminile nel mondo del lavoro, ridurre il gap salariale e reddituale, dare risposte efficaci ai bisogni di conciliazione tra casa e lavoro». «Da una rilevazione fatta in questi giorni dal Caaf Nord Est sui dati dei 730 presentati quest'anno - rivela la Cgil regionale - emerge ancora una volta come in Veneto, spesso indicato come esempio positivo per la presenza femminile nel mondo del lavoro, le donne hanno redditi inferiori agli uomini in tutte le fasce di età, e la condizione peggiora per le pensionate». La media parla di un reddito annuo di 25.978 euro per i dipendenti uomini e di 17.905 per le donne. I pensionati maschi sono a 21.898,43 euro, le femmine a 13.374,79. «Le donne vengono retribuite mediamente il 35% in meno a parità di livello e orario rispetto agli uomini, il 50% in meno per le posizioni apicali - avverte la Cgil -. Le ragazze studiano di più e con migliori risultati, ma si occupano con più difficoltà e con qualifiche più basse. L'occupazione femminile è cresciuta grazie al part time involontario e al precariato mal pagato - sottolinea la Cgil in una nota -. Se a fine 2019 il tasso di occupazione delle donne è quasi al 59% (il maschile è al 76%) non c'è una corrispondente crescita in qualità». E l'emergenza Covid ha peggiorato la situazione.

SITUAZIONE PEGGIORATA

Altro dato significativo sono le dimissioni in periodo protetto (1-3 anni della/del bimba/o) che in Veneto nel 2019 riguardano 4.878 madri e 3.561 padri (+ 9% sull'anno precedente). «Chiediamo alla Regione un cambiamento a partire dal garantire servizi che rispondano alle esigenze di conciliazione. La copertura in Veneto dei servizi per la prima infanzia è al di sotto degli obbiettivi europei del 33% (27%) e pur essendo sopra la media nazionale siamo l'ultima regione del Nord - ricorda la Cgil -. E si registra un forte divario tra la copertura nel capoluogo di provincia e la periferia».

