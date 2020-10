LE LINEE GUIDA

BRUXELLES Il rispetto delle raccomandazioni europee sulle politiche di bilancio e non solo sulle politiche economiche più strutturali avranno un peso nella valutazione sui piani per la ripresa e la resilienza e per gli esborsi: questo è quanto emerge dal testo finale del regolamento del nuovo strumento finanziario europeo (Recovery and Resilience Facility) concordato dall'Ecofin sul quale adesso prende il via il negoziato con il Parlamento Ue. Non che non fosse già chiaro prima, tuttavia le sottolineature e le precisazioni hanno un senso politico preciso.

Ieri la discussione tra i ministri finanziarie per teleconferenza non è stata difficile, tuttavia ha fatto emergere differenti impostazioni con l'Olanda, soprattutto, alla ricerca di una specie di rivincita nel tentativo di legare strettamente le procedure sugli aiuti al rispetto del patto di stabilità peraltro congelato per tutto il 2020 e con ogni probabilità anche per tutto il 2021. Alla fine è passato il compromesso preparato dal ministro delle finanze tedesche Olaf Scholz (presidente Ecofin), che precisa come i piani nazionali di ripresa e resilienza debbano rispettare le raccomandazioni Ue sulle priorità di politica economica «inclusi gli aspetti fiscali e, se del caso, quelli individuati nel contesto della procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi». È un elemento di fatto già compreso nelle raccomandazioni europee.

Non viene specificato l'anno di riferimento delle raccomandazioni, ma le linee guida della Commissione indicano espressamente il 2019 e il 2020: sono quelle del 2019 che indicano tra le priorità per certi Paesi (l'Italia in primo luogo) la necessità di riduzione dell'indebitamento. L'Olanda puntava a citare nel testo proprio il 2019. Secondo il commissario all'economia Paolo Gentiloni il riferimento agli aspetti fiscali e alle procedure sugli squilibri macroeconomici (mai usate) «è ridondante perché per definizione le raccomandazioni le includono». Si tratta dunque di una concessione al fronte dei falchi (accettata anche dalla Germania). Peraltro, dice Gentiloni, il nuovo strumento anticrisi «non può risolvere tutte le questioni aperte».

LE TAPPE

Si conferma che le condizioni degli aiuti restano uno degli scogli dei negoziati per concretizzare l'accordo di luglio raggiunto dai capi di Stato e di governo a luglio su Next Generation Eu, di cui il nuovo strumento per ripresa e resilienza è il pilastro, e sul bilancio 2021-2027. Gli altri due scogli sono il rispetto dello Stato di diritto per l'accesso ai fondi europei (aiuti anticrisi compresi) e gli impegni a definire tasse europee per rimpinguare le casse della Ue.

C'è un altro fronte della condizionalità: i tempi di realizzazione degli investimenti e delle riforme. La Commissione ha proposto 7 anni per i primi e 4 per le seconde; l'Ecofin ha concordato una data finale: entro fine agosto 2026 vanno completati entrambi con la precisazione che «saranno eleggibili» le misure per attuare riforme e investimenti «a partire dal primo febbraio 2020». Quindi c'è un po' meno tempo per realizzare gli investimenti e più tempo per le riforme: in tutti i casi per l'Italia si tratta di una sfida rilevante dati i tempi lunghissimi per gli uni e le altre.

Il ministro dell'economia Gualtieri ha approvato il compromesso Scholz: «È equilibrato, sono chiariti punti importanti sul meccanismo di governance, a questo punto tutti devono mettere da parte le proprie richieste per dare una risposta rapida alle attese tenendo conto del contesto di una ripresa incompleta e differenziata». Oltreché dalle prospettive incerte. Motivo della soddisfazione italiana il fatto che viene garantita l'assenza del diritto di veto di uno Stato sulle procedure di pagamento degli esborsi agli Stati e che il 10% di anticipo dei fondi nel 2021 sarà calcolato sul totale delle quote previste dal nuovo fondo europeo. Secondo quanto indicato dalla Commissione europea, relativamente allo strumento per la ripresa e la resilienza, per quanto riguarda i soli sussidi la quota italiana totale è di 65,456 miliardi (tenendo conto di tutti i canali dai quali passeranno i fondi europei anti-Covid 19, la quota dei sussidi è di circa 82 miliardi, quella dei prestiti 127 miliardi.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

