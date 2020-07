L'ASSEMBLEA

CESIO MAGGIORE (BELLUNO) Il 2019 un anno da incorniciare per la cooperativa lattiero casearia Lattebusche con sede a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno. Una cooperativa che ha chiuso l'annata con un fatturato che vola ad oltre 111 milioni di euro, il più alto di sempre. Un ottimo risultato che non può essere goduto in pieno vista l'incertezza che regna sul 2020.

Ieri mattina si è tenuta agli impianti sportivi di Pradenich, a Cesiomaggiore, l'annuale assemblea dei soci della Lattebusche. Una cooperativa che raggruppa 418 soci produttori e che lavora oltre 3.700 ettolitri di latte al giorno nei suoi sei stabilimenti (Busche, Chioggia, Sandrigo, San Pietro in Gu, Camazzole e Padola). L'annuale assemblea è stata l'occasione per tracciare un bilancio del 2019 ma anche per capire quali sono le prospettive per il 2020. A fare il quadro del 2019 è il direttore di Lattebusche Antonio Bortoli il quale ha dipinto un 2019 davvero positivo. A livello generale flettono leggermente le tipologie da 6 kg, yogurt, burro, panna e latte Uht; crescono la mozzarella, i freschi, la ricotta, il mascarpone, il penna nera e il gelato. «Flette la quantità di latte rispetto all'anno precedente ma cresce la qualità», sottolinea Bortoli che prosegue facendo una disamina di quello che è l'andamento delle Dop. Per quanto riguarda il Grana Padano, «è stata un'annata straordinaria che ha mantenuto per tutto l'anno quotazioni altissime. C'è stato un forte miglioramento nella qualità delle nostre produzioni, frutto principalmente della maggiore qualità del latte in entrata». Positivi anche i riscontri del Piave Dop, soprattutto il Mezzano (+39,5%) e il Piave selezione oro (30,4%). I bar Bianco, ossia i punti vendita diretti della cooperativa, sono una risorsa importante tant'è che hanno chiuso tutti con il segno positivo.

IL COVID

L'assemblea non poteva non affrontare il tema dell'emergenza sanitaria. «Fin da subito abbiamo attivato lo smart working per circa il 70% dei dipendenti ed attuato le prime azioni volte al contenimento dell'epidemia spiega il direttore Bortoli -. Come da decreto, il 12 marzo abbiamo chiuso i bar dei bar bianchi per riaprirli solo a metà maggio; una riapertura avvenuta nella massima sicurezza». Bortoli sottolinea: «In questo frangente siamo stati bravi e fortunati. Sono stati bravi i soci, i trasportatori e le nostre maestranze: non avere avuto defezioni ci ha permesso fino ad ora di uscire indenni da questa situazione». Il presidente della cooperativa, Augusto Guerriero, ha messo in luce come l'epidemia abbia fatto riscoprire valori come il senso di comunità e di cooperazione, riavvicinando i consumatori ai prodotti del territorio.

Coronavirus a parte, il 2020 per il momento è a tinte fosche. «La situazione per il futuro è complicata e di difficile comprensione sottolinea Bortoli -. L'eccesso di produzione peserà nel nostro settore. E se da un lato i consorzi Parmigiano Reggiano e Grana Padano dovrebbero rallentare o eliminare la loro caduta, l'eccesso produttivo svilirà altri prodotti, in primis il latte spot. Inoltre c'è una grossa incognita legata all'export, sia per l'epidemia sia per le possibili decisioni di Trump sui dazi, dalla Brexit inglese, dalla Russia ed altro ancora».

