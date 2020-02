IL CASO

ROMA Quasi certamente bisognerà attendere ancora per l'entrata in vigore di una delle norme più popolari del decreto fiscale collegato alla manovra di fine anno, quella sulla Rc auto familiare, ovvero la possibilità di beneficiare per tutti i membri della famiglia della migliore classe di merito raggiunta da uno dei membri della famiglia stessa. Per ora la data di entrata in vigore della norma, che potrebbe portare a risparmi sensibili sulle polizze assicurative dei veicoli, è ancora fissata a domenica prossima 16 febbraio. Ma in Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, dove sta andando avanti l'esame del decreto Milleproroghe, sono stati presentati vari emendamenti per posticipare l'applicazione della nuova norma. A proporre nuovi termini di entrata in vigore spostati più in là nel tempo, seppur con differenti date, sono praticamente tutti gli schieramenti. Il Pd, con Claudio Mancini, ne chiede il rinvio al 16 giugno, quattro deputati del M5S lo spostano ancora più in là al 30 giugno, mentre esponenti di Forza Italia e Italia Viva, in due distinte proposte di modifica, chiedono che la novità scatti dal 16 aprile. È davvero molto probabile quindi che non sarà il 16 febbraio la data in cui la norma entrerà in vigore.

Per gli automobilisti non è una bella notizia. L'Rc auto familiare, secondo alcune simulazioni, potrebbe far risparmiare in alcuni casi anche il 53%, fino a mille euro al mese. Una bella cifra. La norma infatti prevede all'interno dello stesso nucleo familiare si possa beneficiare della classe di merito più vantaggiosa anche in caso di rinnovo (non quindi solo per la prima stipula) e per tutti i veicoli, anche non della stessa tipologia (quindi anche nel passaggio auto-moto). Si tratta di un passo avanti consistente rispetto alla legge Bersani del 2007.

Facciamo qualche esempio, avvalendoci di una simulazione elaborata dal sito Facile.it in tre province italiane. Con l'attuale normativa (che non consente di trasferire la classe di merito dall'auto a un veicolo a due ruote) a Milano una famiglia con due auto, entrambe in prima classe di merito, e due scooter assicurati in quattordicesima classe, paga in media un costo totale assicurativo di oltre 1.430 euro l'anno (234,7 euro per ogni auto, più 484 euro per ogni scooter). Con l'Rc auto familiare il costo della polizza scenderebbe a 138 euro a moto, con un risparmio di 346 euro a veicolo (692 euro complessivamente). Un risparmio quindi del 48%. Stesso nucleo familiare, setssi veicoli, a Firenze il risparmio sarebbe del 53% (oltre mille euro) e a Bologna del 48% (810 euro).

L'Rc auto familiare vale ovviamente anche da auto ad auto. A differenze delle agevolazioni previste dalla legge Bersani si applica anche ai rinnovi e non solo alle prime stipule. Sono però esclusi gli assicurati che hanno causato un incidente nei cinque anni precedenti.

