ROMA «In questo momento, l'attenzione dovrebbe essere sulla ripresa economica. Una volta che la ripresa è saldamente in atto, invece di tornare semplicemente al business as usual, i governi dovrebbero cogliere l'opportunità di costruire un'economia più verde, più inclusiva e più resiliente». Lo ha affermato Pascal Saint-Amans, Direttore del Centro Ocse per la politica fiscale, presentando il rapporto Tax Reforms 2020, in cui si analizzano le politiche messe in campo dai vari Paesi per fronteggiare l'impatto del coronavirus. «Un percorso che dovrebbe essere ritenuto urgentemente prioritario è la riforma della tassazione ambientale e politiche fiscali che affrontino le disuguaglianze», ha detto Saint-Amans. «I governi hanno intrapreso un'azione fiscale senza precedenti in risposta alla crisi Covid-19, - scrive l'Ocse - ma i paesi dovranno sostenere la ripresa economica di fronte a sfide fiscali che si mostrano significativamente in aumento». Di fronte all'elevata incertezza scatenata dall'epidemia, la politica dovrà dimostrarsi innanzitutto «agile» ma dovrà anche mantenere per tutto il tempo necessario le misure di sostegno mirate messe in campo.

