VENEZIA Sviluppo sostenibile, una sfida fondamentale che vede il Veneto migliorare le sue prestazioni nei comparti salute, parità di genere, infrastrutture e innovazione, disuguaglianze, produzione e consumo responsabile. Peggiorano però povertà, acqua e biodiversità. La Città Metropolitana di Venezia va bene sulla quota di laureati e sul tasso di occupazione, ma si allontana dagli obiettivi su energia rinnovabile e produzione rifiuti.

Il Rapporto ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) dal titolo «I territori e lo sviluppo sostenibile» misura il posizionamento di Regioni, Province, Città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, verificando l'andamento dei diversi territori verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il Veneto va bene su cinque obiettivi dell'Agenda 2030. Sanità: tra il 2010 e il 2020 riduzione delle persone che fanno uso abituale di alcol (- 5%) e di quelle che fumano (- 3,8%). Nonostante gli effetti della pandemia, migliora anche la speranza di vita alla nascita (+ 0,7 anni tra il 2010 e il 2020, ma riduzione di 0,8 anni tra il 2019 e il 2020). Parità di genere: aumenta la quota di donne presenti nel Consiglio regionale (+ 28,6% tra il 2012 e il 2020) e si riduce, tra il 2010 e il 2019, il differenziale di stipendio per genere di 1,4 punti. Infrastrutture e innovazione: tra il 2010 e il 2020 aumentano le famiglie con connessione a banda larga (+ 31%) e la quota di lavoratori della conoscenza (+ 5,1%). Disuguaglianza: aumenta la quota di permessi di soggiorno concessi (+ 16,6% tra il 2011 e il 2020), anche se si registra una riduzione dell'occupazione giovanile (- 5,3% tra il 2010 e il 2020, di cui 2,9% tra il 2019 e il 2020). Produzione e consumo responsabili: migliora la raccolta differenziata (+ 16% tra il 2010 e il 2019).

Andamenti negativi. Aumento delle persone che vivono in povertà assoluta, nella ripartizione Nordest più 4,7%, + 1,6% tra il 2019 e il 2020, e di quelle che vivono in povertà relativa (+ 2,5%). Acqua e servizi igienico sanitari: oltre all'inefficienza delle reti di distribuzione idrica (- 5,3% tra il 2012 e il 2018), aumenta il numero di persone che non si fida di bere l'acqua dal rubinetto (+ 4,5% tra il 2010 e il 2020)). Biodiversità terrestre: il Veneto è una delle regioni tra le più cementificate d'Italia. Conclusione: il Veneto ha raggiunto il target relativo all'indice di disuguaglianza del reddito disponibile. Promettenti gli andamenti relativi a otto obiettivi, tra cui l'uso di fertilizzanti, la quota di laureati, la quota di Pil dedicata alla ricerca e la durata media dei processi civili. Male invece per 9 target.

La Città Metropolitana di Venezia ha già raggiunto l'obiettivo rispetto all'affollamento degli istituti di pena. Andamenti positivi per consumi finali lordi di energia, che tra il 2015 e il 2020 diminuiscono del 3,9%, il tasso di occupazione che aumenta di 4,8 punti percentuali e la quota di laureati, che nel breve aumenta del 5,3% e nel lungo periodo del 9%. Negativi però altri 8 target.

