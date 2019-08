Rallentamento globale, Borse Ko Si arresta la locomotiva tedesca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANDAMENTOBERLINO I giorni del boom sono alle spalle, l'economia tedesca è in frenata anche se non si può parlare ancora di recessione: secondo dati dell'Ufficio Federale di Statistica resi noti ieri, il Pil nel secondo trimestre di quest'anno è calato rispetto a quello precedente dello 0,1%. All'inizio dell'anno l'andamento economico aveva fatto registrare un aumento dello 0,4%. Gli esperti parlano di recessione tecnica quando il Pil cala per due trimestri consecutivi. L'andamento era atteso tanto che già mercoledì la cancelliera Angela...