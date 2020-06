L'ASSEMBLEA

ROMA L'assemblea degli azionisti di Rai Way ha nominato il nuovo cda che sarà presieduto da Giuseppe Pasciucco (già cfo della Rai che prende il posto di Mario Orfeo), mentre Aldo Mancino è stato confermato ad dal cda che si è riunito successivamente. Del board fanno parte, oltre a Pasciucco e Mancino, Stefano Ciccotti, Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Raffaella Donesana, Riccardo Delleani, (tratti dalla lista di maggioranza presentata da Rai che detiene una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale ordinario) e Umberto Mosetti (tratto dalla lista di minoranza presentata da Artemis Investment Management quale investment advisor e per conto di alcuni fondi, con una quota complessivamente rappresentante il 9,981% del capitale). L'assemblea dei soci ha approvato anche il bilancio 2019 chiuso con un utile netto di 63,4 milioni. Sono state inoltre approvate la distribuzione di una cedola di 0,2329 euro e la politica in materia di remunerazione per il 2020. I soci hanno poi dato il via libera alla proposta di autorizzazione l'acquisto di azioni proprie nei diciotto mesi dalla data della delibera assembleare, sino a un numero massimo tale da non eccedere il 10% del capitale sociale pro-tempore, a un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato in Borsa nella seduta precedente ogni singola operazione.

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

