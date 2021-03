L'INNOVAZIONE

VERONA È Veneto il primo polo industriale di produzione di radiofarmaci gestito da un ospedale. Nascerà al Sacro Cuore di Negrar, nel Veronese, grazie all'accordo siglato con l'azienda di radiofarmaci pugliese ItelPharma. Un patto che prevede entro la fine del 2021 la nascita all'interno del Sacro Cuore del polo di produzione da cui partiranno i radiofarmaci da vendere in tutto il Nord Italia, commercializzati da ItelPharma. «La novità è che questa sarà la prima fabbrica di radiofarmaci d'Italia all'interno di un ospedale, senza tralasciare la produzione ospedaliera - spiega Giancarlo Gorgoni, direttore dell'Unità complessa di Radiofarmacia dell'ospedale di Negrar -. Produrremo subito un radiofarmaco tracciante per la diagnosi dei tumori alla prostata per il quale Itelpharma detiene l'esclusiva in Italia, Spagna e Portogallo. In questi giorni sta partendo la sperimentazione che grazie all'ospedale permetterà di testarlo su diversi malati e quindi di arrivare entro la fine del 2021 all'ottenimento da parte di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) della certificazione Gmp (Good Manufacturing Practices) in tutte le fasi della produzione».

PRIMI IN ITALIA

Una certificazione di cui, ad oggi, nessun ospedale italiano è provvisto, e che consentirà al Sacro Cuore di produrre traccianti non solo a consumo della propria Medicina Nucleare, come oggi avviene, ma anche per tutto il territorio del Nord Italia. «Puntiamo ad arrivare il primo anno ad un fatturato di circa 1 milione che, naturalmente, andranno a sostenere l'attività ospedaliera - riprende il dottor Gorgoni, 49 anni -. Già da 4-5 anni a Negrar produciamo radiofarmaci per noi e per gli ospedali di Verona, Vicenza e Rovigo, dopo l'entrata in funzione del Ciclotrone». Il Ciclotrone è un particolare acceleratore di particelle che permette la creazione di isotopi radioattivi, la base per la produzione di radiofarmaci. Quelli prodotti a Negrar hanno un impiego quasi esclusivamente diagnostico in campo oncologico, cardiologico, neurologico e delle infezioni. E il Ciclotrone del Sacro Cuore Don Calabria, su cui l'ospedale di Negrar ha investito 12 milioni, è uno dei più potenti esistenti in Europa. «I radiofarmaci, data la breve durata della carica radioattiva, hanno la necessità di essere utilizzati in tempi brevissimi rispetto a quando sono prodotti e noi possiamo raggiungere in tempi utili ospedali e centri sanitari del nord Italia dove verranno utilizzati - conclude Gorgoni -. Oggi li produciamo gratuitamente per conto della Regione, come lo Iov di Castelfranco per i centri ospedalieri di Venezia, Padova, Treviso. Da domani, grazie all'intesa con ItelPharma, saremo autorizzati anche per il mercato».

Massimo Rossignati

