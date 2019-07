Raccoglieva dati dei minori, multa milionaria a Google

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEROMA Per anni ha raccolto i dati dei bambini che guardano il servizio di video-streaming su Youtube, ne ha tracciato le preferenze e poi, attraverso un algoritmo che elaborava i suddetti dati, ha bombardato gli stessi bambini con spot pubblicitari mirati per influenzarne le scelte e i desideri. Il tutto in contrasto con la Children's Online Privacy Protection Act (Coppa), che vieta di tracciare e mettere nel mirino gli utenti sotto i 13 anni. Ora Google dovrà pagare una multa milionaria concordata con la Federal Trade Commission,...