Quote latte, Coldiretti Veneto: «Lo Stato restituisca i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Quote latte. Coldiretti Veneto all'attacco: «Se lo stato ha sbagliato i conti, restituisca i soldi versati dalle aziende per le multe non dovute».«Vista l'istituzione di un'altra commissione d'inchiesta per rifare ancora i conteggi delle vacche da latte in Italia, ipotizzando sin da ora i tempi lunghissimi di indagine e verifiche, lo Stato e l'erario restituiscano velocemente alle decine e decine di migliaia di allevatori che rispettosi delle leggi hanno, in questi anni speso 2,4 miliardi di euro acquistando o affittando...