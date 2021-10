Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENASUSEGANA (TREVISO) Dopo sessant'anni, un sottile filo rosso continua a legare i destini di Acc ed Electrolux. Fondata da Zanussi, l'azienda di Borgo Valbelluna vede lo spettro del fallimento, se non andrà a buon fine la seconda asta pubblica bandita mercoledì dal ministero dello Sviluppo Economico e destinata a concludersi già per il 20 novembre, una scadenza che ha spiazzato quanti confidavano nella via della trattativa...