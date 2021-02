LO STUDIO

MESTRE Perdite di fatturato che superano il 70% nel 2020 per alcuni settori del commercio, dei servizi alla persona e dell'intrattenimento: secondo i calcoli dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre le agenzie di viaggio e i tour operator hanno perso il 73,2%; attività artistiche, palestre, piscine, sale giochi, cinema e teatri il 70%; alberghi e alloggi il 53%; bar/ristoranti il 34,7%; noleggio e leasing operativo il 30,3%; commercio e riparazione di auto e moto il 19,9%.

In termini assoluti, la perdita di fatturato più importante ha interessato il commercio all'ingrosso (-44,3 miliardi di euro). Seguono il commercio e riparazione auto e moto (-26,8 miliardi) bar e ristoranti (-21,3 miliardi di euro), le attività artistiche, palestre, sale giochi, cinema e teatri (-18,3 miliardi), il commercio al dettaglio (-18,2 miliardi), gli alberghi (-13,9 miliardi), le agenzie di viaggio e i tour operator (-9,3 miliardi).

I RISCHI

Secondo una recente indagine Istat, ricorda una nota dell'associazione, sono 292 mila le aziende che si trovano in una situazione di seria difficoltà. Attività che danno lavoro a 1,9 milioni di addetti e producono un valore aggiunto che sfiora i 63 miliardi di euro. Il numero medio di addetti per impresa di queste aziende a rischio chiusura è pari a 6,5. «È evidente - sottolinea la Cgia - che non tutti questi operatori economici chiuderanno definitivamente i battenti, tuttavia con lo sblocco dei licenziamenti previsto entro la fine del prossimo mese di marzo molti degli addetti di queste attività rischiano di trovarsi senza un'occupazione regolare».

E la crisi determinata dalla pandemia potrebbe far aumentare a dismisura l'esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero presenti in Italia: dei 1,9 milioni di addetti che rischiano il posto, una finirà ad ingrossare le fila dell'economia sommersa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

