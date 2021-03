VENEZIA Il gruppo Zignago Vetro chiude il 2020 con un utile netto a 45,6 milioni, in calo del 14% rispetto ai 53,1 milioni del 2019. I ricavi si sono attestati a 406,6 milioni, in flessione del 3,3% rispetto ai 420,5 milioni nell'anno precedente. Proposto all'assemblea un dividendo di 0,36 euro per azione con dividend pay-out pari ail 69,2% del risultato netto consolidato.

L'Ebitda consolidato del gruppo nel 2020 è pari a 106,6 milioni di euro (-9,7%), rispetto ai 118,1 milioni del 2019.

L'indebitamento finanziario netto è pari a 257,2 milioni di euro (251,4 milioni nel 2019). Per il 2021 il Gruppo prevede di riuscire a «incrementare i propri risultati di vendita e marginalità e a mantenere una situazione finanziaria solida ed equilibrata», spiega la società. «Nell'ultimo trimestre dell'esercizio - si legge nella nota di accompagnamento alla presentazione del bilancio della società - è proseguita la ripresa dei mercati, iniziata nel trimestre precedente, dopo il drammatico impatto che la pandemia da Covid-19». Per 2021 la società dichiara che «è prevedibile che il gruppo possa riuscire a incrementare i propri risultati di vendita e marginalità e a mantenere una situazione finanziaria solida ed equilibratà».

