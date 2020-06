Ingegner Roberto Tomasi, ad di Aspi, che senso ha rinunciare alla scadenza del 30 giugno che vi dà la possibilità di restituire la concessione in cambio di molti denari, quindi un importante grimaldello contro il Milleproroghe?

«Siamo convinti che fare in tempi brevi un accordo sulla concessione sia nell'interesse del Paese, oltre che in quello di Aspi, sulla base di impegni e regole chiare e definite. Credo sia la via maestra e auspico che possano crearsi le condizioni. Siamo disponibili a sederci a un tavolo anche subito, con tutte le parti coinvolte e crediamo che, con la volontà politica, potremmo chiudere l'intesa in una settimana. Non vogliamo che la scadenza del 30 giugno sia un ostacolo a questo confronto, ma non rinunciamo a considerare fermi i diritti previsti per Aspi nella Convenzione».

Qual è l'ultima proposta fatta al governo, «inaccettabile» per il premier Conte?

«Vorrei essere chiaro. Stiamo dialogando con il governo da quasi un anno e mezzo, con continui riscontri reciproci, per raggiungere un accordo che sia funzionale al Paese. Lo facciamo nella convinzione di aver completamente cambiato la società. Dopo il tragico crollo del Ponte Morandi abbiamo rivisto profondamente tutti i processi del gruppo. Il primo elemento, doveroso, è stato l'impegno a ricostruire il viadotto di Genova: 700 milioni già messi a disposizione per la ricostruzione, senza chiedere alcuna sospensione delle attività nei nostri ricorsi e dando un supporto costatante al commissario Bucci. Nell'ultimo anno abbiamo anche dato continui segnali di forte cambiamento, coinvolgendo sistematicamente il Mit, per noi una risorsa».

Si riferisce agli sforzi in manutenzione dopo i tanti inadempimenti attribuiti ad Aspi?

«Mi riferisco in primo luogo agli impegni di manutenzione messi sul tavolo: in tutto 2 miliardi dal 2020 al 2023, se si considerano i 700 milioni in più che spenderemo. Ma abbiamo anche fatto una seconda proposta, a maggio, dopo diverse interlocuzioni: abbiamo arrotondato ulteriormente i 2,9 miliardi di euro, prevedendo risorse a carico della società per ulteriori manutenzioni. Non solo. Nel frattempo abbiamo messo in campo nuove metodologie di controlli della rete, e stiamo lavorando con il ministero perché diventino un protocollo condiviso dal settore. È un grandissimo sforzo per cambiare il nostro dna e per definire nuovi standard nazionali di manutenzione. Senza contare che, in questo contesto economico, dei 14,5 miliardi di investimenti entro il 2028, Aspi sarebbe in grado di avviare subito lavori per oltre 7 miliardi».

Perché promettere certi investimenti quando il Milleproroghe ha tagliato le vostre possibilità di finanziamento?

«Non intendiamo infatti abdicare ai diritti della società, cioè quelli previsti dalle regole date dal contratto di Convenzione. Abbiamo cercato in tutti i modi di confrontarci per definire un rapporto contrattuale equilibrato tra Stato e concessionaria. Questo è necessario per consentire una corretta capacità finanziaria della società. La nostra difficoltà all'accesso al credito è la dimostrazione diretta dell'impatto su Aspi cagionato dal Milleproroghe. Abbiamo per questo fatto i doverosi ricorsi di tutela. È necessario che la società ottenga un corretto riconoscimento del proprio valore e che le clausole di indennizzo siano bilanciate e analoghe a quelle di altre grandi concessionarie italiane, ad esempio del settore elettrico. Non cerchiamo alcuna condizione di privilegio, ma non possiamo accettare condizioni che limitano l'attività della società».

Anche sui pedaggi è in corso la trattativa?

«Stiamo valutando se esistono le condizioni per un confronto sul nuovo sistema tariffario Art, su cui comunque abbiamo fatto ricorso con tutti i concessionari italiani. L'obiettivo è trovare con il governo forme di incentivi sugli investimenti e modalità di adeguata remunerazione per ammodernare la rete, come ho già detto, nell'interesse del Paese».

Il governo ha chiesto un taglio delle tariffe del 5%. È così inaccettabile?

«Il 5% è una semplificazione giornalistica. Il modello Art è molto più complesso e prevede molte misure su cui Mit e concessionari sono chiamati a confrontarsi in brevissimo tempo. Riteniamo comunque che sarebbe più opportuno focalizzare le risorse verso riduzioni mirate di pedaggio, ad esempio per gli utenti impattati da cantieri di manutenzione, o per supportare iniziative specifiche nelle comunità territoriali dove operiamo. Una soluzione che stiamo già applicando in alcune aree del Paese, come ad esempio la Liguria. E colgo l'occasione per scusarmi con gli utenti».

Il governo ha preso la sospensione degli investimenti come una minaccia.

«Non è affatto così. Ad oggi, solo il finanziamento di 900 milioni di Atlantia ci consente di garantire la continuità aziendale. Nonostante ciò, continuiamo a investire su manutenzioni e sicurezza della rete, oltre che sui cantieri già avviati. La nostra non è una prova di forza, ma una oculata gestione delle risorse aziendali. E non posso non pensare che il vero interesse per il Paese è far partire subito i 7 miliardi di investimenti in nuove opere e cantieri».

