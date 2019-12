«Pronti 600 milioni di investimenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIl gruppo Marcegaglia riporta sotto controllo italiano un'acciaieria storica friulana, la Palini & Bertoli, e chiude l'anno in linea con il 2018 a circa 5,3 miliardi di fatturato con margini in leggera discesa. In cantiere investimenti per 600 milioni nei prossimi cinque anni e porte aperte a nuove acquisizioni. «La siderurgia sta vivendo un momento di difficoltà - osserva Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato del gruppo siderurgico mantovano che vede la sorella Emma vice presidente e Ad - noi anche in questo...