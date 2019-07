Progetto Italia, sprint verso il traguardo gli ultimi cinque ostacoli da superare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIASSETTIMILANO Trattativa quasi no stop tra Cdp e Salini Impregilo per sciogliere gli ultimi nodi in vista del traguardo del 31 luglio entro il quale dovranno arrivare le adesioni di tutti i soggetti coinvolti in Progetto Italia. L'1 agosto Astaldi deve consegnare al tribunale di Roma l'offerta definitiva di Salini corredata dal supporto di Cassa e banche al maxi-piano da 600 milioni di aumento di capitale e 1,6 miliardi di finanziamenti: oltre questa data non si può andare perchè, secondo fonti giudiziarie, non ci sarebbe disponibilità a...