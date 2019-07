Progetto Italia, Ance contraria Salini: «Pronti a discutere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAMILANO L'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, non condivide l'idea di Progetto Italia, il polo che vuol creare Salini Impregilo per consolidare il sistema delle costruzioni in Italia, aggregando attorno a sé Astaldi e altri grandi player allo scopo di rimettere in sesto un settore in cui si moltiplicano le crisi aziendali. L'assemblea dell'Ance «ha ritenuto che Progetto Italia non garantisce la tutela dell'intero sistema imprenditoriale». «Pur condividendo l'obiettivo di creare un grande player internazionale»...