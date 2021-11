Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROGETTI COMPLESSITREVISO Lo storico edificio del 1970 all'angolo sulla Fifth Avenue, riprogettato dall'archistar David Chipperfield, diventerà una torre da 32 piani: il nuovo quartier generale della Rolex nel cuore di New York sarà costituita da cinque cubi impilati, con dimensioni via via ridotte salendo verso l'alto. E a realizzarne tutte le facciate esterne, attraverso la sua controllata Fabbrica Llc, sarà Somec, gruppo di San...