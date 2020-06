CONFINDUSTRIA

ROMA Le attività riaprono e riprendono ritmo, ma la produzione industriale resta in profondo rosso; con le ripercussioni del lockdown che si fanno sentire in ogni settore, dalla manifattura al trasporto. E anche le prospettive per il trimestre non sono rosee. L'indagine mensile del Centro studi di Confindustria rileva un crollo della produzione a maggio del 33,8% rispetto ad un anno fa, dopo il -44,3% di aprile. Mentre il solo settore dell'autotrasporto segna una perdita di 1,8 miliardi di fatturato in due mesi (marzo e aprile), come calcola Conftrasporto-Confcommercio. Intanto l'indice Pmi che monitora l'attività manifatturiera in Italia rimonta, anche se fotografa una realtà ancora in affanno: a maggio è salito a 45,4 (da 31,1 di aprile), livello pioù alto delle previsioni (36,8) ma che rimane sotto il livello di 50, la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione. A maggio di un anno fa misurava 49,7.Con le riaperture di maggio la produzione industriale italiana recupera, ma resta lontana dai livelli di un anno fa e le attese per il secondo trimestre la vedono in calo di circa un quarto rispetto al primo, come indica il Csc, rilevando il picco all'ingiù su base annua. Rispetto al mese precedente, si è invece avuto un rimbalzo del 31,4% in maggio, dopo la caduta del 24,2% in aprile. Il rimbalzo mensile è però solo «tecnico» e viene spiegato da un effetto base, dovuto ai livelli estremamente bassi raggiunti nel mese precedente. Dunque, il dato «è viziato da questo effetto statistico e non deve essere interpretato come una robusta ripresa. Tutt'altro».

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA