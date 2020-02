LA CONGIUNTURA

ROMA Brusco calo della produzione a dicembre, un arretramento che contribuisce a far chiudere l'intero 2019 con il segno negativo per l'industria tricolore. L'anno scorso la flessione è stata dell'1,3% rispetto ai 12 mesi precedenti, quando si era invece registrata una crescita dello 0,6%. Si tratta della prima contrazione dal 2014 e della più ampia dal 2013, precisa l'Istat. Considerando solo gli ultimi tre mesi dell'anno la produzione è calata dell'1,4%. Una flessione che segue quelle del secondo e del terzo trimestre, a conferma di una economia che ormai arranca da molti mesi.

L'ANDAMENTO

A dicembre l'andamento delle fabbriche italiane segna un meno 2,7% rispetto a novembre (la diminuzione più forte dal gennaio 2018) e del 4,3% nel confronto con lo stesso mese dell'anno precedente. Sulla flessione, nota l'istituto di statistica, potrebbe però aver pesato anche un effetto ponte dovuto al venerdì 27 del mese, dopo Natale e Santo Stefano e subito prima dell'ultimo weekend dell'anno. Molte aziende avrebbero deciso di chiudere quel giorno, contribuendo alla flessione produttiva del mese.

Anche il ministero dell'Economia punta il dito proprio sugli effetti del calendario e sulla presenza lo scorso dicembre di «ponti particolarmente lunghi rispetto alla consuetudine. Al netto di questo fattore tecnico - prosegue il Tesoro in una nota - la contrazione della produzione industriale ha interessato tutto il quarto trimestre e sembra attribuibile soprattutto ad un indebolimento della domanda internazionale come sembrano indicare dati simili per Francia e Germania e quindi delle esportazioni, nonché ad una riduzione delle scorte da parte delle imprese». Il Mef parla poi di un «significativo miglioramento» nel mese di gennaio. «Tuttavia - aggiunge via XX settembre - questo recupero potrebbe interrompersi in febbraio, anche a causa del coronavirus». «Serve uno sforzo immediato da parte del Governo per invertire la tendenza e stare vicino ai settori imprenditoriali del Paese», dice il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Paolo Mameli, economista di Intesa Sanpaolo, sottolinea che «in ogni caso non sembra ancora vicina una svolta per l'attività economica nell'industria». Senza contare, aggiunge, che ora la diffusione del coronavirus potrebbe peggiorare la situazione. Il «nuovo choc» che si è abbattuto sul settore manifatturiero a livello globale potrebbe «spostare in avanti (riteniamo di non più di qualche mese) il punto di svolta per l'attività economica nell'industria», prosegue Mameli. Il direttore del Centro studi Confindustria, Stefano Manzocchi, rileva che «un calo così forte» come quello visto dall'industria nell'ultimo trimestre del 2019 non si vedeva «da sette anni» e che «difficilmente» quest'anno il Pil crescerà più di quanto fatto nel 2019 (+ 0,2%). Per Confcommercio «al di là di particolari effetti di calendario, il dato rispecchia la deludente dinamica del complesso dell'economia lo scorso anno, durante il quale solo i consumi delle famiglie hanno mostrato una debole tenuta».

Tornando ai dati, il calo dell'industria nel 2019 è stato marcato sopratutto nel comparto degli autoveicoli, con un ribasso annuo del 13,9%, il peggiore dal 2012. Ma la contrazione della produzione nel 2019 ha investito un po' tutti i settori. Si salvano solo l'alimentare (+3%) e la la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+2,2%). Male invece il tessile (-4,6%), i mezzi di trasporto (-4,4%), la metallurgia (-4,1%) e i macchinari (-2,9%), un settore che pesa molto nel sistema Italia.

