ISTAT

ROMA Recupera la produzione industriale ad ottobre, così come risale il numero degli occupati nel terzo trimestre, rispetto ai mesi prima per lo più contrassegnati dal lockdown. Ma la distanza dai livelli pre-Covid, senza ancora contare gli effetti attesi della seconda ondata, lasciano i dati in territorio negativo. Con un impatto che resta forte sul mercato del lavoro ed in particolare sui precari, i più colpiti dalla crisi scatenata dalla pandemia, e sui disoccupati, che arrivano a superare quota 2,5 milioni, con 200 mila persone in più in cerca di un posto e ancora oltre 600 mila occupati in meno in un anno.

IL RECUPERO

Le ultime rilevazioni Istat indicano, infatti, come la produzione dell'industria italiana, dopo il calo registrato a settembre, metta a segno un «lieve recupero» congiunturale ad ottobre (+1,3%). In rimonta tutti i comparti anche se con lievi rimbalzi rispetto ai mesi precedenti.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel terzo trimestre il numero di occupati torna a crescere in termini congiunturali, dopo il calo dei precedenti quattro trimestri, segnando più 56 mila unità (+0,2% rispetto al secondo), per effetto di un aumento dei dipendenti più consistente del calo degli indipendenti. Ma rispetto al terzo trimestre 2019, il numero di occupati risulta inferiore di 622 mila unità (-2,6% in un anno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA