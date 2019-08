CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prodotti di nicchia, servizio su misura, utilizzo del web. La ricetta per battere la crisi è stata questa per Cucina tessile, bottega artigiana di Vigonza (Padova), aperta nel 2016 nell'ambito di un bando promosso dal Comune per rilanciare il suo borgo rurale. Un laboratorio di maglieria in cui Chiara Codato è, insieme, produttrice e venditrice.Come ha iniziato?«Con il desiderio di mettermi in proprio. Lavoravo nel maglificio dei miei genitori, addetta al collaudo finale di maglie prodotte in serie. L'idea era di passare alla maglieria su...