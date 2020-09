PROCESSO

VENEZIA Dopo più di 80 udienze è ripreso ieri a Vicenza il processo su crac della Popolare. In aula quattro dei sei imputati per ostacolo alla Vigilanza, falso in prospetto e aggiotaggio: l'ex presidente Gianni Zonin, l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e i manager del passato Emanuele Giustini e Paolo Marin. Mancavano all'appello Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini.

In aula i testimoni chiamati dalla difesa dell'ex presidente con il fratello Silvano Zonin che conferma come la famiglia abbia sempre investito nelle azioni della Popolare anche negli ultimi aumenti di capitale (personalmente ha perso 5 milioni) anche con le aziende agricole, azioni che non sono mai state cedute. Silvano Zonin non ha mai saputo di baciate se non dopo gli articoli sui giornali. E mai ha parlato di questioni di banca col presidentissimo in sella per 19 anni.

Poi tocca all'imprenditore vicentino Silvano Carretta, che racconta che alle sue perplessità di chiudere una baciata con i funzionari della banca fosse stato rassicurato dai manager di zona: «Se ha problemi parli pure col presidente Zonin». Una novità: Carretta in sede di indagine negli interrogatori non ha mai menzionato Zonin riguardo alla sua baciata. L'avvocato di parte civile Paolo Ciccotto dopo qualche schermaglia in udienza chiede conferma di questa frase in udienza. «E il teste Silvano Carretta ha confermato tutto, che il funzionario avesse parlato proprio di Zonin come persona a cui chiedere rassicurazioni in caso di perplessità». In ogni caso Carretta non avrebbe mai chiesto lumi a Zonin e in seguito ha stipulato insieme alla moglie e alla figlia un finanziamento da 3 milioni nel 2013 per comprare 48mila azioni Bpvi che allora valevano 62 euro l'una.

L'ex collaboratrice di Zonin Annalisa Lombardo invece ha parlato dell'incontro segreto del 30 aprile 2015, pochi giorni prima delle dimissioni dell'Ad e direttore generale Samuele Sorato (imputato in un processo connesso), tra Gianni Zonin e l'ex vicedirettore Adriano Cauduro svoltosi in campo neutro, nella sede della vicentina Fondazione Roi proprio per non insospettire Sorato. Una dimostrazione plastica del clima che si viveva in banca in quelle settimane. Zonin dopo quell'incontro, nel quale avrebbe saputo per la prima volta di baciate e triangolazioni finanziarie all'estero, fece chiamare per avvertirli della grave situazione i vicepresidenti Marino Breganze e Vincenzo Monorchio e gli avvocati presenti in cda come Vittorio Domenichelli. Insomma, l'allarme rosso sarebbe scattato solo allora.

RAFFICA DI UDIENZE

Nei prossimi giorni altra raffica di udienze, si riparte il 17 settembre per chiudere a fine mese con tutti i testimoni della difesa. Verso la metà del mese è attesa anche la decisione del gip sulla richiesta di archiviazione per gli altri componenti del cda e del collegio sindacale di allora di Bpvi fatta dai pm Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi.

