Processo Saipem-Algeria, tutti assolti

LA SENTENZA

MILANO Per i giudici di primo grado il reato era stato consumato, sebbene mancasse la prova a carico dell'allora amministratore delegato e della società. Ieri invece la seconda Corte d'Appello di Milano ha ribaltato il verdetto: nessuna corruzione internazionale né maxitangente da 197 milioni di euro, che secondo l'accusa la Saipem (al tempo controllata al 30% dall'Eni) avrebbe pagato per aggiudicarsi appalti per 8 miliardi in Algeria. Il collegio non solo ha ribadito l'assoluzione dell'Eni - dichiarando «inammissibile» il ricorso della Procura - e dell'allora ad del gruppo Paolo Scaroni, sentenza pronunciata dal tribunale nel 2018; ma ha assolto tutti gli imputati che nello stesso processo erano stati condannati per corruzione internazionale.

CONFISCA ANNULLATA

«Il fatto non sussiste», ha stabilito la Corte, formula netta che esclude qualsiasi rimando al secondo comma sulla prova insufficiente o contraddittoria. Dunque, per il collegio presieduto da Giuseppe Ondei nessun elemento dimostra il passaggio di denaro a pubblici ufficiali algerini. Una bocciatura netta dell'impianto accusatorio della Procura di Milano che, rilevano ambienti delle due società, dimostra come l'operatività dei suoi manager si è svolta secondo la legalità e che costituirà un precedente per altre imprese italiane chiamate quotidianamente a confrontarsi con la concorrenza globale. I giudici hanno infatti assolto Saipem, che era imputata per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, e annullato la condanna a una confisca di 197 milioni di euro (più 400 mila euro di sanzione pecuniaria) che sarebbe stata immediatamente esecutiva, costringendo la società di infrastrutture per giacimenti ad accantonare la somma a bilancio. Questo denaro per l'accusa rappresentava la «maxitangente», come l'ha definita il pm Isidoro Palma, per ottenere appalti in nord Africa attraverso dei contratti con la società Pearl Partners: sarebbe stata versata da Saipem, con la complicità dell'Eni, e dai loro manager al ministro dell'energia algerino Chekib Khelil e al suo entourage tramite l'intermediario Farid Bedjaoui. Al centro del processo, inoltre, anche presunte irregolarità nell'operazione del 2008 che portò Eni a comprare la società canadese First Calgary Petroleums Ltd, che come unica attività aveva un giacimento di gas a Menzel, in Algeria, in comproprietà con l'azienda statale algerina Sonatrach. Accuse sulle quali ora la Corte d'Appello passa un colpo di spugna netto, cancellando le condanne di primo grado nei confronti di Pietro Tali e Pietro Varone, rispettivamente ex presidente e amministratore delegato di Saipem ed ex direttore operativo nel Paese africano, dell'ex direttore finanziario prima di Saipem e poi di Eni Alessandro Bernini, di Farid Bedjaoui, segretario del ministro, del suo uomo di fiducia Samyr Ouraied e di Omar Habour, ritenuto il presunto riciclatore.

VERDETTO STORICO

La sentenza fa esultare i difensori che, nel caso di Scaroni, hanno incassato una terza vittoria. L'ex Ad di Eni, Vella e la stessa società, infatti, erano già stati prosciolti nel 2015 dal gup Alessandra Clemente, salvo poi finire di nuovo imputati per effetto di un provvedimento della Cassazione che aveva accolto un ricorso dei pm. «È la parola fine a questa vicenda complicata», ha commentato Enrico de Castiglione, avvocato di Scaroni, precisando che il suo assistito «è sempre stato sereno, perché aveva la coscienza tranquilla e mai ha avuto dubbi». Di verdetto «storico» parla Enrico Giarda, che con la professoressa Paola Severino ha difeso Saipem: «Finalmente è stata fatta giustizia dopo quasi otto anni di massacro». Come sottolinea Marco De Luca, legale di Bedjaoui, «la sentenza rende giustizia a fatti e persone che non avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione. Fin dalle prime indagini era emerso che alle autorità algerine non era mai stata corrisposta alcuna tangente, e anche le rogatorie all'estero hanno evidenziato che le somme pagate da Saipem non erano mai state utilizzate per corrompere il ministro algerino».

Claudia Guasco

