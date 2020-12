LE ARRINGHE

VENEZIA Tutti da condannare. I pochi avvocati di parte civile che nel pomeriggio di ieri hanno preso la parola nel corso del processo per il crac di Popolare Vicenza hanno appoggiato pienamente la linea dell'accusa che ha chiesto 10 anni di condanna per l'ex presidente Gianni Zonin e circa 8 anni di reclusione per gli altri cinque imputati a processo per aggiotaggio, ostacolo alla Vigilanza e falso in prospetto: l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto, e i quattro manager di vertice Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini. «Ho portato testimonianze e documenti che evidenziano la responsabilità, non solo degli imputati, ma anche di tutti i consiglieri d'amministrazione di allora. E ho chiesto di inviare gli atti in Procura Vicenza anche in funzione di un eventuale processo per bancarotta. I consiglieri sapevano delle baciate (alcuni le hanno addirittura fatte) e avrebbero potuto impedire questa tragedia - rincara la dose l'avvocato Renato Bertelle che rappresenta circa 260 ex soci della Popolare Vicenza -. E la Banca d'Italia era consapevole di tutto questo e deve essere esclusa dalle parti civili». Ricordando i risparmi e le vite bruciate dalla crisi della banca veneta che aveva 118mila risparmiatori (al processo si sono costituiti in circa diecimila), gli avvocati di parte civile hanno sottolineato i danni gravissimi provocati da una gestione che avrebbe moltiplicato negli anni i finanziamenti per far comprare azioni ai soci, le cosiddette baciate, che hanno assunto per i pm Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi proporzioni ingentissime superando il miliardo di euro.

In mattinata per alcune ore in Tribunale a Vicenza c'era stata la processione degli altri avvocati di parte civile - un centinaio - che hanno scelto di non fare dichiarazioni e di consegnare soltanto memorie. «I miei circa 400 assistiti hanno quantificato come danno subito in totale circa 23 milioni, la gran parte investiti in azioni nel 2013 e nel 2014 - commenta l'avvocato trevigiano Matteo Moschini - solo una decina avevano acquistato obbligazioni convertibili. In generale penso che la strategia processuale dei pm sia stata azzeccata perché ha puntato sul reato di falso in prospetto, questo ha permesso di fare richieste di condanna pesanti sorrette da molte dichiarazioni testimoniali. Con una eventuale sentenza di colpevolezza in primo grado, i miei assistiti potranno rivalersi in sede civile nei confronti degli imputati condannati e anche della Popolare di Vicenza. Non sarà però semplice».

Le arringhe delle difese dei sei imputati inizieranno il 13 gennaio. Il processo all'ex Ad e a lungo direttore generale Samuele Sorato inizierà il 14 gennaio.

