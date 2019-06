Processo Popolare Vicenza, appello a Mattarella per evitare la prescrizione dopo lo stop di Miazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIOVENEZIA (m.cr.) Il processo BpVi rischia di tornare in alto mare e i soci si appellano al presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre i commissari di Veneto Banca vendono Apuliapronto prestito per un euro alla Popolare di Puglia e Basilicata. Due anni fa per un euro Banca Intesa si prendeva gli attivi di Popolare Vicenza e Veneto Banca.Dopo l'uscita di scena del presidente del collegio del tribunale di Vicenza Lorenzo Miazzi, sostituito da Deborah De Stefano, Luigi Ugone teme lo stop del processo e la prescrizione. Il leader...