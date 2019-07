Processo BpVi, scongiurato il rischio di azzeramento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CRACMESTRE Il processo per il crac della Banca Popolare di Vicenza è ripartito ieri nell'aula bunker di Mestre dopo il cambio alla guida del collegio giudicante, per l'astensione del presidente Lorenzo Miazzi, che ha lasciato per una causa di incompatibilità. Al suo posto il giudice Deborah De Stefano. Il rischio era la possibile ripartenza da zero dei dibattimento, che però sembra ridimensionato dal momento che solo due legali degli imputati hanno chiesto di risentire i testi, una ventina, fino ad ora ascoltati in aula. E per questo...