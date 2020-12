L'UDIENZA

Secondo giorno di requisitoria dell'accusa nel processo per il crac di Popolare Vicenza. I pm Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi si sono concentrati sull'ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia, Bce e Consob, uno dei tre reati contestati nel processo che vede come imputati l'ex presidente Gianni Zonin, l'ex consigliere d'amministrazione Giuseppe Zigliotto, i manager di vertice Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini, più la banca come responsabile amministrativo.

Secondo la tesi dell'accusa sviluppata nel centinaio di udienze e riassunta ieri dai pm, gli istituti di vigilanza non sarebbero stati in grado di scoprire i problemi patrimoniali dell'istituto vicentino perché non avevano avuto informazioni corrette ed esaustive da parte dell'istituto sulle quali sviluppare le ispezioni e scoprire l'ammontare delle baciate per oltre un miliardo fino al 2015, quando l'intervento deciso della Bce avrebbe scoperchiato i problemi patrimoniali derivanti da un così consistente ammontare di finanziamenti correlati e avviato il cambio della guardia al vertice che avrebbe portato all'uscita di scena nel maggio del 2015 dell'ex direttore generale Samuele Sorato, imputato in un altro processo correlato che partirà il prossimo gennaio.

La prossima udienza è prevista per il 10 dicembre ma l'arringa dei pm potrebbe continuare fino al 15 dicembre, giorno nel quale potrebbero essere formulate le eventuali richieste dell'accusa nei confronti di imputati e banca.

