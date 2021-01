L'UDIENZA

VICENZA Processo per il crac di Popolare Vicenza, entra in scena la difesa di Giuseppe Zigliotto per il quale l'accusa ha chiesto 8 anni e due mesi di reclusione. L'arringa degli avvocati Giovanni e Giulio Manfredini si concentra sul fenomeno delle baciate per arrivare alla richiesta di assoluzione per l'ex consigliere d'amministrazione di BpVi ed ex presidente di Confindustria Vicenza.

I finanziamenti concessi dalla banca per comprare azioni dello stesso istituto secondo i pm Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi hanno raggiunto l'ammontare di oltre un miliardo di euro minando pesantemente le fondamenta patrimoniali dell'istituto. Ma l'avvocato Giovanni Manfredini ricorda come prima del 2014 il fenomeno dei finanziamenti correlati non fosse al centro delle ispezioni anche degli organi di Vigilanza, tanto che nel 2012 Banca d'Italia non sollevò obiezioni davanti alle informazioni che sarebbero arrivate dallo stesso istituto su una trentina di baciate. E proprio in quell'anno Zigliotto accese il primo finanziamento con BpVi per attuare degli investimenti in proprio dell'ammontare di circa 12 milioni. In seguito arrivò anche il primo acquisto di un pacchetto di azioni, operazione che Zigliotto considerava assolutamente legale, come considerava solida la banca di cui era consigliere tanto da partecipare agli aumenti di capitale degli anni seguenti. Zigliotto riuscì a cedere azioni della Popolare per 5 milioni, ma alla fine perse 9 milioni e liquidò l'intero finanziamento ricevuto comprese anche tutte le spese di interessi. Insomma, nessun trattamento di favore. L'ex consigliere non aveva in tasca lettere di impegno di riacquisto e rendimenti assicurati, quelle garanzie che invece avevano ricevuto altri investitori baciati.

L'avvocato Manfredini poi ha posto l'accento sulla differenza di trattamento rispetto ad altri consiglieri d'amministrazione. Il difensore di Zigliotto ha ricordato, approvandola, l'archiviazione delle posizioni dell'ex vice presidente Vincenzo Monorchio e dell'ex consigliera Giovanna Dossena, anche loro finanziati per acquistare azioni. Ma perché allora non si è fatto lo stesso per Zigliotto, visto che si stava analizzando la posizione di un altro membro di vertice della banca che si è sempre detto all'oscuro dei problemi della stessa? Peraltro, altra sottolineatura del legale di Zigliotto, come poteva un consigliere rilevare problemi patrimoniali sfuggiti agli stessi controlli della Banca d'Italia che fino al 2014 considerava BpVi banca aggregante e di elevato standing? Solo le analisi serrate della Bce dalla fine di quell'anno avrebbero scoperchiato i problemi. Se avesse avuto conoscenza delle debolezze patrimoniali della banca, Zigliotto avrebbe venduto le sue azioni ben prima, il ragionamento di Manfredini. Il tutto tenendo conto che Zigliotto in cda era stato uno dei pochi a criticare l'operato dell'ex presidente Gianni Zonin, anche lui imputato nel processo a Vicenza.

INCOMPETENZA TERRITORIALE

In mattinata si è chiusa l'arringa della difesa dell'ex vicedirettore generale Emanuele Giustini, che ha chiesto l'assoluzione del manager e ha riproposto il problema dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza: uno dei tre reati addebitati ai sei imputati - il falso in prospetto - si sarebbe infatti concretizzato a Milano, sede della Consob.

