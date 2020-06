L'UDIENZA

VENEZIA Processo Popolare Vicenza: Zonin chiude tra le lacrime la sua dichiarazione spontanea iniziata mercoledì professandosi innocente. «Non ho mai saputo di finanziamenti per acquistare azioni e di lettere di riacquisto prima dell'aprile del 2015», dichiara davanti al tribunale di Vicenza l'ex presidente della banca veneta finita in liquidazione. Ma subito dopo di lui si siede sul banco degli imputati l'ex vice direttore Emanuele Giustini, anche lui imputato nel processo vicentino per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, e dichiara deciso: «Zonin e tutto il cda sapevano delle baciate». Giustini sostiene che fin dal suo arrivo in banca nel 2007 gli sono state sottoposte operazioni di finanziamento ai soci per comprare azioni: «Non avevo visto operazioni del genere fino ad allora ma mi dissero che per le Popolari si poteva fare e anche Bankitalia dopo un'ispezione accurata alla banca non fece rilievi». La banca aveva necessità di fare mercato con il fondo acquisto azioni proprie e poi nel 2013-2014 veniva proposto ai soci che avevano bisogno del mutuo di incrementare l'importo e acquistare azioni, perché c'era notevole difficoltà a collocare le azioni. Giustini si è detto pronto a presentare oggi in aula le registrazioni delle sedute del cda di cui faceva parte un altro dei sei imputati in questo processo, Giuseppe Zigliotto.

L'avvocato di parte civile Michele Vettore, quasi sempre presente al processo Bpvi insieme all'avvocato Renato Bertelle, parla di svolta: «Finalmente un pezzo alla volta la verità sta emergendo, quello che abbiamo sempre sostenuto che tutti compreso Zonin sapevano nelle baciate e che il ruolo di Banca d'Italia nell'ispezione del 2012 è strato quantomeno ambiguo. Il problema è che tanti testimoni, soprattutto ex dipendenti della banca, sono stati reticenti».

L'imputato Giustini prova dunque a tirarsi fuori dalle responsabilità di fronte all'eventualità di fare da capro espiatorio principale, in assenza anche dell'altro imputato di vertice, l'ex direttore generale Samuele Sorato, il suo capo diretto, la cui posizione è stata stralciata. Oggi nuova udienza con Giustini - imputato nel processo insieme a Zonin e Zigliotto, altri due ex vice direttori come Andrea Piazzetta e Paolo Marin, il manager Massimiliano Pellegrini - che dovrebbe terminare la sue deposizione.

Nel suo intervento Zonin ha ribadito che «nel corso dei miei anni in qualità di presidente della Bpvi mi sono sempre attenuto al mio ruolo istituzionale, limitandomi alle funzioni di rappresentanza e di coordinamento strategico della Banca. In particolare, per quanto riguarda sia l'erogazione del credito, sia le operazioni finanziarie, non mi sono mai intromesso nella gestione delle stesse. E questo anche perché per la mia esperienza di imprenditore agricolo non avevo la necessaria competenza».

