Processo BpVi, Iorio salva il cda Loison: voti in assemblea tracciabili

L'UDIENZAdal nostro inviatoVICENZA Processo Popolare Vicenza, l'ex Ad Francesco Iorio conferma: «Non mi risultava che il cda sapesse del capitale finanziato, i flussi informativi dalla direzione al cda per me erano scarsi e ingannevoli». E gli imprenditori vicentini Loison, baciati per milioni, rivelano: il voto nell'assemblea della banca non era segreto, «le schede riportavano codici a barre che rendevano identificabile il socio». L'avvocato dell'ex presidente Gianni Zonin, Enrico Ambrosetti, trasecola: «Il voto era segreto». E Zonin a...