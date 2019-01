Primo via libera a Carbone più vicino l'arrivo al Tesoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOMINAROMA La commissione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha dato il primo via libera alla nomina di Luigi Carbone a capo di gabinetto del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il disco verde è arrivato con sei voti a favore e tre contrari. Domani si riunirà il plenum per la decisione finale. In base alla legge Severino i magistrati non possono rimanere fuori ruolo per un tempo superiore a 10 anni. Da questo computo, tuttavia, secondo l'interpretazione accettata dal Consiglio di presidenza della giustizia...