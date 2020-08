Prima la sfida al Covid, con un Boris Johnson spavaldamente senza mascherina che rifiutava il lockdown per non bloccare l'economia puntando invece a una «immunità di massa». Poi le settimane drammatiche con lo stesso premier britannico finito in terapia intensiva, il dilagare dei contagi che a fine marzo impone un'inversione a U: il risultato è che Londra paga più di tutti, con un crollo del Pil nel secondo trimestre mai visto prima, e il peggiore in Europa, -20,4% nel secondo trimestre. Un calo mai visto dall'inizio delle serie storiche disponibili, che risalgono al 1955, e doppio rispetto ad economie come la Germania (-10,1%) e l'Italia (-12,4%).

La disfatta dell'approccio inglese - per alcune settimane acclamato dai nazionalisti di mezza Europa come esempio libertario di un Governo attento a non danneggiare le imprese - è anche nel fatto che l'economia torna in recessione per la prima volta dal 2008. «Avevo previsto che sarebbero arrivati tempi difficili e ora sono qui», ha detto il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. L'economia inglese soffre alcune aggravanti dovute alla sua composizione. Sono in calo record, tanto i servizi quanto manifattura e costruzioni, ma la quota di Pil elevato legata ai consumi sociali, dalla ristorazione al commercio al dettaglio, ha reso la Gran Bretagna più vulnerabile al Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA