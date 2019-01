Prezzi, per le famiglie rincari fino a 632 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFLAZIONEROMA Anche se nel 2018 l'inflazione media è rimasta allo stesso livello del 2017, con un tasso dell'1,2%, per le famiglie il costo della vita è aumentato in media di 285 euro e una stangata ancora più pesante ha colpito il Nord-Est (315 euro). Un'analisi dell'Unione nazionale consumatori sui dati Istat dà, ancora una volta, a Bolzano la palma di città più cara d'Italia. Con un tasso di inflazione dell'1,6% qui i rincari hanno raggiunto 632 euro. Le differenze tra una città e l'altra sono molto ampie, nei prezzi come in molti...