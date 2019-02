Prezzi, cambia il paniere Inflazione ancora in frenata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTATROMA Il paniere dei consumi degli italiani è sempre più 4.0 e sostenibile quanto basta. È questo l'effetto dell'ultima revisione, prodotta per il 2019 dagli uffici dell'Istat. Tra i beni da monitorare per misurare l'andamento dei prezzi nei consumi abituali degli italiani finiscono dunque frutti di bosco e zenzero. Ma è l'anno dell'esordio anche per bicicletta elettrica e scooter sharing, per la cuffia con microfono nel settore tecnologico, per l'hoverboard (la tavola elettrica munita di ruote) tanto di moda tra i ragazzi e per la web...