I DATI

ROMA Nuova discesa dei prezzi a luglio che toccano il livello più basso da oltre quattro anni, certificando la fase di persistente inflazione negativa in Italia. L'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat ha segnato il mese scorso un calo dello 0,4% su base annua e dello 0,2% su base mensile. È la lettura finale e denota un peggioramento della dinamica (la lettura preliminare su base annua era -0,3% e in termini congiunturali -0,1%) che fa registrare un'inflazione negativa per il terzo mese consecutivo, dopo il -0,2% di giugno e maggio, come non avveniva da giugno 2016. In rallentamento i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che include i beni alimentari, per la cura della casa e della persona: si passa da +2,1% a +1,2%, mentre per quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si osserva un'inversione di tendenza da +0,1% a -0,1%. L'inflazione acquisita per il 2020, calcola l'Istat, è -0,1% per l'indice generale. L'inflazione negativa - viene spiegato - continua a essere dovuta all'andamento dei prezzi energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -10,3%). Ma va detto che a concorrere sono anche il rallentamento dei prezzi dei beni alimentari (da +2,3% a +1,3%) e dei servizi (da +0,3% a +0,1%) di cui quelli relativi ai trasporti in discesa da -0,1% a -0,9%. E se tecnicamente ancora non si può parlare di deflazione vera e propria il trend negativo riflette «forti flessioni, seppur meno ampie rispetto a giugno, dei prezzi degli energetici e crescita, più debole rispetto al mese precedente, di quelli degli alimentari».

