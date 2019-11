Prezzi alle stelle, salumifici alle strette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Salumifici in allarme: la Cina compra a man bassa in Europa e i prezzi della carne di maiale sono anche raddoppiati negli ultimi sei mesi ma la grande distribuzione per ora ha fatto muro e ha concesso aumenti ai trasformatori solo del 5-10%. Il settore è uno dei cardini dell'agroalimentare italiano con prodotti dop come San Daniele, Parma, la soppressa e il prosciutto Veneto. In totale nel comparto operano in Italia 900 aziende per almeno 30mila addetti, più di tremila circa solo nel Veneto dove le imprese più strutturate...