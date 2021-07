Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PREVISIONIVENEZIA La ripresa c'è dopo un 2020 nero le regioni del Nord hanno ripreso a fare le locomotive dell'Italia con il Pil del Veneto che viene visto in crescita del 5,8% quest'anno dopo il 9% del 2020. Ora c'è da spendere bene i fondi del Pnrr, 65 miliardi in totale per Veneto (15,1 miliardi), Lombardia ed Emilia Romagna. «Si deve lavorare in sinergia con i territori e la politica per utilizzare al meglio queste risorse - osserva il...