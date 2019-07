CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVIDENZAROMA L'Inps assume. Dopo gli oltre 3mila nuovi ingressi festeggiati ieri, l'istituto bandirà a novembre un'altra selezione per altre 2mila persone. «Partirà a novembre 2019 il concorso con cui Inps assumerà altri 2.000 giovani per rimpiazzare chi va in pensione con Quota 100», ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.RICAMBIO GENERAZIONALE«Il primo luglio abbiamo assunto 3.507 persone» grazie «al cumulo» di quanto previsto da tre leggi passate, ha spiegato Tridico, riferendosi ai consulenti per la...