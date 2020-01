PREVIDENZA

MESTRE «L'idea del risparmio è finita in crisi e anche questo è un effetto del crac delle banche che in questi anni ha segnato il Veneto. Nell'immaginario collettivo restano buoni i vecchi metodi d'investimento, ma è il momento di aprire l'orizzonte ad altre opportunità». Tra queste ci sono i fondi pensione integrativi, tanto più strategici quanto più, guardando al domani, non pochi immaginano come sempre più incerto il traguardo del meritato riposo dal lavoro durato decenni. Se ne parlerà lunedì prossimo, dalle 9 all'hotel Double Tree di Mogliano Veneto, nel convegno Fare welfare nel prossimo decennio promosso da Solidarietà Veneto per celebrare il trentesimo anniversario della sua fondazione. «Una ricerca del professor Daniele Marini evidenzia la poca propensione di guardare al domani e piuttosto la preoccupazione di gestire come si può il presente», dicono il presidente Franco Lorenzon e il direttore Paolo Stefan, presentando l'evento al quale è prevista la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Luca Zaia e del sottosegretario al ministero dell'Economia e Finanze Pierpaolo Baretta.

LE CRITICITÀ

Tre gli elementi evidenziati da Marini. «L'ascensore sociale è bloccato e visto come un problema estraneo continuano Lorenzon e Stefan C'è una pessima conoscenza degli strumenti finanziari e il crac delle banche ha tolto fiducia, garanzie e sicurezze. La delega agli istituti di credito ha provocato scottature, si fatica a capire come fare risparmio. Quanto alle pensioni, c'è la forte percezione che qualcosa stia cambiando, molti immaginano che gli assegni saranno più deboli, ma il timore prioritario è sull'occupazione dei giovani. Siamo davanti a dinamiche in cambiamento su cui riflettere». Solidarietà Veneto festeggia il suo trentesimo compleanno con 100mila iscritti, 12mila aziende associate e un patrimonio di un miliardo e mezzo di euro. E tra gli iscritti ci sono anche 2mila persone fiscalmente a carico, «anche mia nipote che ha solo un anno», annota Lorenzon. Per quest'anno quello che è il fondo più diffuso in Veneto ha in programma una ventina di iniziative. «I nostri dati evidenziano che a fronte di uno stipendio medio di 1.450 euro, con un versamento di circa 200 euro al mese è possibile anticipare l'uscita dal lavoro di anni, percependo una pensione attorno ai 1.350».

Alvise Sperandio

